В Минобороны РФ раскрыли как военнослужащие отпраздновали Новый год

В Министерстве обороны РФ рассказали о том, как бойцы, находящиеся в зоне СВО, встретили Новый год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Прямо на позиции бойцов поздравил Дед Мороз. Его роль исполнил заместитель командира полка по военно-политической работе с позывным "Левитан". Он приехал к артиллеристам гвардейского соединения группировки войск "Запад" с поздравлениями и вручил бойцам памятные подарки.

Бойцы группировки войск "Север" встретили Новый год в перерыве между ротациями. Некоторые военнослужащие прибыли с линии боевого соприкосновения незадолго до боя курантов и были приятно удивлены, что их боевые товарищи подготовили праздничный стол. Также военнослужащие поздравили граждан России с Новым годом и пожелали крепкого здоровья, терпения и сил.

В преддверии Нового года для военнослужащих группировки "Центр", выполняющих боевые задачи на Красноармейском направлении, военные повара подготовили специальное праздничное меню. Кроме того, каждому военнослужащему доставили подарочный набор от Минобороны России.

Военные повара приготовили для бойцов различные угощения, а командиры каждому бойцу вручили праздничные наборы. От родных и близких военнослужащие получили новогодние подарки, а от детей и волонтеров поступают письма, рисунки и открытки.