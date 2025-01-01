Премьер-министр Словакии подчеркнул, что остановка транзита газа через Украину навредит Евросоюзу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о тяжелых последствиях для Евросоюза из-за остановки транзита российского газа в Европу через Украину, сообщает Reuters.

Крупнейший оператор национальной газовой энергосистемы Словакии компания SPP заявила, что будет поставлять газ клиентам через альтернативные маршруты из Германии и Венгрии.

Напомним, в компании "Газпром" сегодня сообщили, что "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину. 1 января 2025 года в 08.00 завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов о транспортировке российского газа через Украину.

Украинское министерство энергетики заявило, что транспортировка российского природного газа по территории Украины остановлена "в интересах национальной безопасности".