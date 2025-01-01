Ночной шторм выбросил новые порции мазута на пляжи Анапы

Новые порции мазута на пляжи Анапы выбросил шторм в ночь с 31 декабря на 1 января 2025 года, сообщили Накануне.RU в Оперативном штабе Краснодарского края.

Выбросы в зависимости от участков разного характера, от небольших до достаточно крупных. Сегодня днем убирать территорию вышли более 2 тыс. человек: жители 41 муниципалитета Краснодарского края: казаки, сотрудники МЧС, волонтеры. На пляжах работает почти 300 единиц техники, в том числе 99 инженерной.

Общая протяженность территории, где проводятся работы, осталась той же – 63 километра. 1 января на пляжах работает сокращенная группировка, уже со 2 числа она будет усилена – от каждого муниципалитета приедет не менее 50 человек. Также на самые сложные участки будет перераспределена техника для ускорения проведения работ – это самосвалы, погрузчики и вахтовки, чтобы доставить людей туда, куда могут проехать только высокопроходимые машины.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.

Ранее выяснилось, что всю живность на дне Черного моря в районе крушения танкеров убивает мазут. Погибли миллионы крабов, рапанов, моллюсков и медуз. Как рассказывали волонтеры, они каждый день находят крабов и рапанов в мазуте. Первых еще можно очистить, но все сложно с рапанами: раковины полностью заполнены мазутом, моллюски сразу гибнут. Со слов экспертов, посчитать погубленных мазутом невозможно, счет идет на сотни тысяч особей.