В Австрии продолжат снабжать потребителей газа, несмотря на завершение транзита газа через Украину

Минэнерго Австрии прокомментировало завершение транзита газа через Украину. В релизе, распространенном ведомством, говорится, что снабжение газом Австрии останется стабильным. В ведомстве отметили, что о истечении срока действия транзитного контракта и отказе Украины продлевать его было объявлено заранее.

Сообщается, что участники рынка обратились к альтернативным источникам газа, таким как пункты входа из Германии или Италии, а также из австрийских хранилищ. Это позволило компенсировать ограничения в поставках.

Уровень газа в хранилищах на 30 декабря 2024 г. составлял 78,53%.

В компании "Газпром" сегодня сообщили, что "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину. 1 января 2025 года в 08.00 завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов о транспортировке российского газа через Украину.

Украинское министерство энергетики заявило, что транспортировка российского природного газа по территории Украины остановлена "в интересах национальной безопасности".