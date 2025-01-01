В Улан-Удэ девочка получила ожог из-за фейерверка

В Улан-Удэ 12-летняя девочка получила термический ожог при нарушении требований пиротехнического изделия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Республики Бурятия.

Инцидент произошел в ночь на 1 января, во дворе дома по ул. Смолина. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Прокуратура Советского района организовала проверку. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних, законности принятого по результатам проверки, проводимой органами полиции, правового решения.