На Кубани продолжается очистка побережья от мазута: собрано 71 тысяча тонн загрязненного грунта

Сотрудники МЧС России обследовали 56 километров прибрежной территории Кубани, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Всего с начала работ спасатели и волонтеры собрали и вывезли 71 383 тонны загрязненного песка и грунта. Проведены водолазные работы возле судов "Волганефть 212" и "Волганефть 239". Выхода нефтепродуктов не обнаружено.

В Крыму работают 82 человека и 40 единиц техники. Фактов обнаружения нефтепродуктов за прошедшие сутки не выявлено. С начала работ обследовано, в том числе повторно, 1 309 километров береговой линии, собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта, очищено более 44 километров береговой линии.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.

Ранее выяснилось, что всю живность на дне Чёрного моря в районе крушения танкеров убивает мазут. Погибли миллионы крабов, рапанов, моллюсков и медуз. Как рассказывали волонтеры, они каждый день находят крабов и рапанов в мазуте. Первых еще можно очистить, но все сложно с рапанами: раковины полностью заполнены мазутом, моллюски сразу гибнут. Со слов экспертов, посчитать погубленных мазутом невозможно, счет идет на сотни тысяч особей.