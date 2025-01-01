01 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Из 155-й бригады ВСУ массово дезертировали 1700 солдат

Госбюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по обстоятельствам формирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", из которой еще до первого вступления в бой под Красноармейском (Покровском) сбежали 1700 солдат, как сообщил известный на Украине пропагандист Юрий Бутусов.
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По его данным, один из руководителей, ответственных за формирование бригады, скончался от сердечного приступа, а комбриг был уволен сразу после вступления бригады в бой. Он считает это преступлением ставки Зеленского, минобороны и генштаба ВСУ, которые продолжают тратить жизнь и средства на новые проекты вместо усиления уже существующих бригад. Потому что Зеленский дал команду формировать новую бригаду за 900 млн евро, а начали готовить ее во Франции, где из нее еще там сбежали более 50 человек.

Можно отметить, что выбор Франции в связи с названием бригады неслучаен. Анна "Киевская" - это дочь киевского князя Ярослава Мудрого, которая была выдана замуж за французского короля Генриха I и стала таким образом королевой Франции. В западной историографии известна как Анна Русская. На Украине она была взята в качестве символа "интеграции Украины с Европой".

Как пишет Бутусов, во Франции возникли серьезные вопросы к намерениям Киева, возник скандал, тема была поднята на ставке Зеленского, и ГБР была дана команда возбудить уголовное дело. Хотя с самого начала было ясно, что затея потерпит фиаско. Формирование 155-й бригады с первых же дней было сплошным организационным хаосом. А в октябре, когда бригада выехала на обучение во Францию, в ней уже было 935 случаев дезертирства. Перед отправкой из бригады забрали более 2500 солдат на пополнение других частей, во Францию поехали 1924, а были зачислены на службу и обучались менее двух месяцев 1414 - около 30%.

После смены комбрига по возвращении на Украину из нее сбежали еще 198 человек до первого боя. Но бригаду все равно бросили под Красноармейск, где она понесла большие потери. Именно эту бригаду в числе прочих в середине декабря бросили отвоевывать важные утраченные ВСУ позиции под Красноармейском, о чем сообщало Накануне.RU. Тогда ВСУ понесли катастрофические потери, как заявил бывший украинский боевик Игорь Мосийчук (в России внесен в перечень террористов и экстремистов). По его словам, половина личного состава была уничтожена, после чего бригада просто перестала существовать.

А массовом дезертирстве из "Анны Киевской" примерно за неделю до ее разгрома сообщала депутат Рады Марьяна Безуглая, которая резко критикует военное командование. Символично, что лукавое название бригады совпало с ее судьбой. Как корабль назовешь?..

Теги: всу, дезертирство


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