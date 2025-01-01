В Приднестровье отключили централизованное отопление из-за отсутствия поставок газа

В Приднестровской Молдавской Республике отключили централизованное отопление из-за отсутствия поставок газа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Тирастеплоэнерго".

"В связи с временным прекращением поставок газа на теплогенерирующие объекты предприятия, с 1 января 2025 года с 7.00 часов утра прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности", - говорится в сообщении.

Исключения - больницы и социальные центры.

В компании "Газпром" сегодня сообщили, что "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину. 1 января 2025 года в 08.00 завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов о транспортировке российского газа через Украину.

Украинское министерство энергетики заявило, что транспортировка российского природного газа по территории Украины остановлена "в интересах национальной безопасности".