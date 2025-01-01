01 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Америка с нами! Зеленский "поздравил" украинцев

Зеленский в своем новогоднем заявлении выступил на фоне монумента "Родина-мать" в Киеве, с которого ранее стыдливо сняли советский герб, и пообещал, что Америка будет с Украиной.
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Он сказал, что верит в мир и в то, что его хочет принести избранный президент США Дональд Трамп. А "Америка будет с Украиной и в первые минуты мира". Что напомнило лозунг "Америка с нами!", выкрикнутый украинским офицером в Крыму в марте 2014 года. Он призвал Трампа "утихомирить Россию", а не киевский режим.

Также Зеленский похвастался кадрами из Курской области, где бандеровские боевики срывают с административных зданий российские флаги.

Характерно, что время выступления Зеленского монумент "Родина-мать" окрашивался в цвета американского флага, а также других западных стран.

При этом Зеленский опозорился в ходе своего обращения. Когда он говорил о разработанном на Украине оперативно-тактическом комплексе "Сапсан", на кадрах появился запуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS, которые осуществляли корейские военные.

"Сапсан — это наши ракеты, украинские", — сказал Зеленский.

Однако в сети нашли, что данное видео было опубликовано еще шесть лет назад на Youtube-канале Korea Defense Blog.

Самих украинцев в 2025 года ожидает снижение возраста отправки на фронт примерно до 20 лет. Это неизбежно, пишут все западные СМИ и украинские каналы. Его ожидают вскоре после инаугурации Трампа.

Теги: украина, сша, зеленский


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