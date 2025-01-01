МВД России создаст реестр контролируемых лиц из числа мигрантов-нарушителей

МВД России до 5 февраля создаст реестр контролируемых лиц из числа мигрантов-нарушителей, сообщает ТАСС.

Реестр будет создан в два этапа.

На первом этапе МВД будет осуществлять функционирование реестра с использованием государственной информационной системы миграционного учета и включать в него имеющуюся в министерстве информацию, являющуюся основанием для первоначального формирования сведений об иностранном гражданине в реестре. Второй этап подразумевает ввод реестра в эксплуатацию посредством обеспечения функционирования и предоставления доступа к нему государственным органам и другим пользователям.

Оператором реестра также станет МВД. После внесения иностранцев в реестр им будет запрещено менять место жительства без разрешения МВД, выезжать за пределы субъекта РФ, муниципального образования, где они проживают. Они не смогут управлять транспортными средствами, получать водительские права, покупать или продавать недвижимость и автотранспорт и регистрировать это имущество. Кроме того, будет наложен запрет на заключение брака, регистрацию юридических лиц, заключение кредитных договоров, открытие банковских счетов, переводы денежных средств и др.

5 февраля в РФ начнет действовать закон, устанавливающий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в России. Согласно законодательству, иностранцы-нарушители будут ограничены в отдельных правах и свободах, к ним также будут применяться меры федерального государственного контроля в сфере миграции. Режим высылки коснется иностранного гражданина со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц.