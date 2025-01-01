Министерство энергетики Украины прекратило транспортировку российского газа

Министерство энергетики Украины заявило, что прекратило транспортировку российского газа по территории страны, сообщают РИА Новости.

"В 07.00 в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины", - говорится в заявлении.

Сообщается также, что Украина в установленном порядке проинформировала об этом международных партнеров.

В компании "Газпром" сообщили, что "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину.



1 января 2025 года в 08.00 завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов о транспортировке российского газа через Украину.

"В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения "Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины. С 08.00 МСК подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется", - говорится в сообщении.