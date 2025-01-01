Владимир Путин поздравил россиян с Новым 2025 годом

Новогоднее поздравление Президента Владимира Путина прозвучало, в России начался 2025 год.

Президент произнес свое новогоднее поздравление по традиции на фоне Кремля.

"Мы всегда относимся к встрече Нового года тепло и радушно и надеемся, что наши мечты и помыслы, самые добрые намерения обязательно исполнятся", - сказал глава государства.

Он напомнил, что в 2025 году страна отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне , а также, что это будет Год защитника Отечества.

Президент пожелал благополучия и процветания всем россиянам, каждой семье, и любимой России.