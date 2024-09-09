Россия может начать производить в Узбекистане беспилотники

Премьер-министр России Михаил Мишустин, работая в Ташкенте на заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран, высказался о производстве в Узбекистане бесплиотников. Растет присутствие на узбекском рынке российских ритейлеров и компаний, работающих в сфере электронной торговли.

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"Мы предлагаем развивать и другие направления. Изучаем возможности организации высокотехнологичного производства полимеров, локализации выпуска гражданских беспилотных авиационных систем и их компонентов. Принято принципиальное решение о создании в Узбекистане производственных мощностей в области железнодорожного машиностроения", - приводит пресс-служба Правительства России слова Мишустина.

Развитие беспилотных авиационных систем (БАС) вошло в число проектов по обеспечению технологического лидерства. Согласно нацпроекту "БАС", к 2030 г. планируется производить более 30 тыс. гражданских БПЛА в год, а важная веха ожидается на рубеже 2028-2029 годов — закрепление автономности нашей дроносферы. Вообще, в России выбрано 10 направлений технологического лидерства, и нацпроект "БАС" включен в них, наряду с перспективными космическими технологиями и сервисами, что тоже неслучайно.