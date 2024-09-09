Грызлов связал вторжение в Курскую область и выборы

Председатель высшего совета "Единой России", посол России в Минске Борис Грызлов высказался о том, что было целью вторжения ВСУ в Курскую область.

"Одной из целей вражеского вторжения в Курскую область, попыток вторжения в другие приграничные области было сорвать российские выборы, тем самым посеять панику в обществе и политической системе", - приводит РИА Новости слова Грызлова, сказанные на совместном заседании Президиума Генерального совета и Бюро Высшего совета партии.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего не известно, 180 тыс. человек в приграничных районах подлежат эвакуации.