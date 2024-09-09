Умер экс-глава Уральского юридического института МВД России

В Екатеринбурге на 82 году жизни скоропостижно умер начальник Уральского юридического института МВД России (1994-2004 гг.) генерал-майор милиции в отставке Владимир Демин.

Об этом сообщается на сайте института. Причина смерти не названа.

Владимир Демин родился 6 марта 1943 г. После окончания школы служил в ракетных войсках стратегического назначения. Демобилизовавшись, поступил в Свердловский юридический институт. В 1965 г. принимает решение о совмещении службы с обучением в институте и поступает на службу в органы внутренних дел милиционером опермотомехполка Управления милиции города Свердловска.

Пройдя путь от командира взвода до начальника Управления внутренних дел Свердловского облисполкома, в 1994 г Демин возглавил Екатеринбургскую высшую школу МВД России – Уральский юридический институт МВД России. С его приходом активно совершенствуется материальная база учебного заведения: возводится общежитие, достраивается 2-й этаж столовой; в 2003 г. вводится в эксплуатацию газовая котельная. Происходят существенные изменения в учебном процессе: в 1994-2004 гг. количество кафедр увеличивается с 6 до 18; появляются Челябинский и Курганский филиалы; в 1998 г. образуются следственный и административно-правовой, в 1999 г. – общеюридический факультеты.