Из мэрии Тюмени уволился замглавы города Третьяков

Глава Тюмени Максим Афанасьев сообщил о кадровых перестановках в администрации города.

"Сегодня – последний день работы в администрации Тюмени моего заместителя Владимира Третьякова. Благодаря своему профессиональному опыту и личным качествам Владимир Сергеевич сформировал эффективную команду, которая достигла значительных положительных результатов в сфере строительства, а опыт Тюмени используется в качестве примера на различных федеральных площадках. Приобретенный в администрации города Тюмени управленческий опыт обязательно пригодится нашему коллеге на новой должности", - написал Афанасьев в своем telegram-канале.

С 9 сентября департамент безопасности жизнедеятельности возглавляет Виталий Флянц, человек, болеющий за дело, и профессионал, уточнил Афанасьев.