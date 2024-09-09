09 Сентября 2024
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Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Кировграда

В школах Верхней Пышмы и Кировграда открылись медицинские классы

10-классников Верхней Пышмы и Кировграда торжественно посвятили в ученики медицинских классов. Специализированные классы с углубленным изучением биологии, химии и основ медицинской помощи открылись в школе №4 Верхней Пышмы и школе №3 Кировграда.

Как сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов, в учебной программе будущих медиков запланированы научно-практические конференции, профильные занятия на базе медучреждений, лекции и семинары от преподавателей медицинских учебных заведений и практикующих врачей.

"Проект "Медицинские классы в Свердловской области" разработан по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в рамках комплексной программы по обеспечению медицинских организаций региона квалифицированными кадрами на 2023-2025 годы. Начиная с прошлого года к проекту подключились 20 школ Свердловской области. Сегодня мы торжественно посвятили учеников десятых медицинских классов школы №4 в Верхней Пышме и №3 Кировграда. Я бы хотела поблагодарить ребят за выбор медицинского направления. Надеюсь, что вы сможете получить все необходимые знания для поступления в колледж или университет и получить самую ответственную и важную профессию медика, от чьей работы зависит жизнь и здоровье людей", - рассказала куратор проекта "Медицинские классы", депутат Законодательного собрания Свердловской области Екатерина Есина.

Медицинский класс в школе Кировграда(2024)|Фото: пресс-служба администрации Кировграда

В программу развития медицинских классов школы Верхней Пышмы и Кировграда вошли по результатам конкурсного отбора. На оснащение профориентационных классов необходимым оборудованием общеобразовательные учреждения получили субсидии из областного бюджета в размере 9 млн рублей. В рамках посвящения ученики получили свои первые медицинские халаты.

Медицинский класс в школе Верхней Пышмы(2024)|Фото: пресс-служба администрации Верхней Пышмы

"В феврале прошлого года на приемке реконструированной школы №4 в Верхней Пышме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мне проработать вопрос об открытии в обновленной школе медицинского класса. Кроме этого, запрос на воспитание  медицинских кадров со школьной скамьи поступил из Кировграда. За короткий промежуток времени нам совместно с главами городов, руководителями департаментов управления образования и моей коллегой Екатериной Есиной удалось подготовить необходимую документацию, пройти конкурсный отбор, провести целевой набор учеников и открыть медицинские классы в Верхней Пышме и Кировграде.  Благодарю каждого, кто принял участие в реализации данного проекта. Я хочу отметить, что мы будем помогать и поддерживать ребят не только во время их обучения в школе, но и после их поступления в медицинские колледж и университет. Наша задача: создать все необходимые условия для их успешной работы в будущем", - поделился планами Алексей Свалов.

Медицинский класс в школе Верхней Пышмы(2024)|Фото: пресс-служба администрации Верхней Пышмы

Для реализации программы "Медицинский класс" заключены соглашения с Уральским государственным медицинским университетом (УГМУ), Свердловским областным медицинским колледжем, Верхнепышминской и Кировградской ЦГБ. Во время обучения учащиеся медкласса будут принимать участие во всех мероприятиях университета и колледжа, а также на постоянной основе взаимодействовать со специалистами городских больниц.

Медицинский класс в школе Кировграда(2024)|Фото: пресс-служба администрации Кировграда

"Чтобы решить вопрос нехватки врачей, их подготовку правильнее всего начинать со школьной скамьи. В рамках реализации проекта "Медицинские классы" мы будем знакомить учеников с различными медицинскими специальностями, представленными в городской больнице. Мы сделаем все возможное, чтобы ребята пришли работать к нам в городскую больницу", - рассказал главврач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов.

Теги: школы, классы, медицина, Верхняя Пышма, Кировград


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