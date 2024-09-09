В школах Екатеринбурга решили проблемы со столовыми после жалоб родителей

Проблемы со школьными столовыми в Екатеринбурге были решены в оперативном режиме. Об этом сообщает департамент образования города, до которого дошли жалобы родителей школьников.

Ранее стало известно, что в школах №62 и недавно открытой №300 "Перспектива" возникли сложности в работе столовых. Жаловались родители и на гимназию №13 и №161. Среди замечаний была задержка при подаче еды, из-за чего ученики не успевали к следующему уроку. В департаменте образования подтвердили, что из-за возникших сложностей 2 и 3 сентября даже пришлось сократить количество уроков. Причиной же стал дефицит кадров у оператора питания ООО "Комбинат общественного питания".

"После направления в адрес оператора питания претензионного письма проблема была решена, штат укомплектован. Уже с 4 сентября столовые во всех общеобразовательных школах уральской столицы работают в штатном режиме, обеспечивая учащихся полноценным питанием", - рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, в мэрии посоветовали обращаться в администрацию образовательного учреждения при перебоях в работе пищеблока. Сообщение также можно направить на электронную приемную администрации Екатеринбурга.