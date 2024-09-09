Google не дает регистрировать новый аккаунт на российские номера

Google не дает регистрировать новый аккаунт на российские мобильные номера, сообщает ТАСС.

Система дает сделать все шаги для создания новой учетной записи - выбрать имя, пол и дату рождения, придумать название почты и пароль к ней. Но подтвердить мобильный номер не удается.

Ранее рекламный сервис Google AdSense деактивировал аккаунты российских пользователей. Об этом компания сообщила в своей рассылке. "Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя", — говорилось в сообщении.