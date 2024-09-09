Из-за крушения в Подмосковье самолета возбуждено дело

Началось расследование обстоятельств крушения самолета в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц".

"9 сентября самолет потерпел крушение в районе аэродрома у поселка Ватулино Московской области. Предварительно, погибли двое пилотов. Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - сообщает пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте СКР.

Причины крушения не названы.