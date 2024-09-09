В Бердюжском районе Тюменской области открыли новый ФАП

В Бердюжском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Медучреждение в селе Полозаозерье находится в привычном для жителей месте — рядом со старым ФАП.

Просторные кабинеты модульного здания, оснащенные необходимым медицинским оборудованием, позволят проводить диагностику и оказывать помощь на высоком уровне.

"Уверен, что новый ФАП станет надежным помощником для жителей района, способствуя укреплению здоровья и повышению качества жизни. Мы поздравляем всех с этим замечательным событием", - прокомментировал главный врач Областной больницы №4 Александр Синельников.

В рамках функционала ФАПа предусмотрено оказание первичной медицинской помощи, вакцинация, наблюдение за беременными женщинами и новорожденными, а также проведение профилактических осмотров.

Обновление звена первичной медицинской помощи идет в муниципалитете благодаря поддержке правительства Тюменской области и нацпроекту "Здравоохранение". На прошлой неделе новый ФАП открылся в поселке Заречный Вагайского района. Кроме того, три медучреждения строятся в населенных пунктах Тобольского района. Амбулаторию возводят в Прииртышском, в деревне Маслова современный ФАП установлен в нескольких метрах от старой постройки на улице Школьной, в Сибиряке медучреждение строится в центре поселка.