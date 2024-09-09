Защитник "Автомобилиста" признан лучшим игроком первой недели нового сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков первой недели сезона-2024/25.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КХЛ, лучшим защитником во второй раз в карьере признан Ник Эберт из екатеринбургского "Автомобилиста". Игрок набрал 3 (2+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности "+2". В игре с челябинским "Трактором" Эберт стал автором победной шайбы. На его счету также один блокированный бросок и один отбор.

Лучшим вратарем недели в третий раз в карьере был признан Даниил Исаев ("Локомотив"), лучшим нападающим впервые в карьере назван Наиль Якупов ("Куньлунь Ред Стар"). А лучшим новичком впервые в карьере стал Андрей Козлов ("Металлург").

Напомним, что "Автомобилист" начал новый сезон КХЛ с победы над "Трактором".