Ученому Маслову, осужденному за госизмену, отказали в смягчении приговора

Суд отказал защите 78-летнего ученого Анатолия Маслова, который был приговорен к 14 годам колонии по делу о госизмене, в смягчении приговора. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Ольга Динзе.

Ученый находится под стражей с июня 2022 года. Приговор ему был вынесен в мае. Ученому инкриминируют предоставление секретных данных, связанных с гиперзвуком. По информации РБК, в 2014 году физик передал представителям разведки Германии данные о закрытых научных разработках.

В последние годы несколько ученых стали фигурантами уголовных дел. Так, летом 2022 года в Новосибирске ученому Дмитрию Колкеру вменили госизмену. По словам сына ученого, Максима Колкера, причиной возбуждения уголовного дела стали лекции, прочитанные в Китае на международной конференции. При этом, по мнению сына, абсолютно все доклады были заверены в специальных отделениях как не содержащие гостайны, а с ученым везде был сотрудник ФСБ.

Тем же летом директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк арестован по делу также о госизмене. Его отправили в Москву, в СИЗО "Лефортово". Шиплюк стал фигурантом дела, по которому проходит главный научный сотрудник организации Анатолий Маслов. 3 сентября Мосгорсуд назначил ему приговор в виде 15 лет колонии.

Помимо этого, в госизмене подозревается главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев. По данным СМИ, поводом для подозрений в госизмене стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике.