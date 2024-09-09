В Екатеринбурге в рамках КРТ снесут два дома, построенных почти 100 лет назад

Администрация Екатеринбурга подготовила проект решения о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в районе улицы Стрелочников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на участке площадью 6 тысяч 577 квадратных метров сейчас располагается два деревянных дома, построенных практически 100 лет назад. В перспективе планируется их расселение, снос и строительство на их месте здания детского сада на 200 мест с его дальнейшей безвозмездной передачей в муниципальную собственность.

Как отмечают в мэрии, это будет первый подобный опыт. Коммерческой выгоды данный проект напрямую не принесет, а связан он с необходимостью обеспечения местами в детсаду соседней с КРТ территории жилой застройки ряда крупных застройщиков.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в рамках программы комплексного развития территории появится ЖК со встроенным детским садом и парковкой.