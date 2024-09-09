В воздухе Екатеринбурга выявили превышение загрязняющих веществ после возгорания покрышек

В атмосферном воздухе Екатеринбурга было выявлено превышение загрязняющих веществ после пожара на промзоне Уралмаше, где сгорела 1,2 тыс. "квадратов" покрышек. Об этом сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

Напомним, пробы брались в зоне ближайшей жилой застройки – на ул. Восстания и на ул. Молодежи.

"Установлено превышение допустимой максимально разовой концентрации углерода (сажи) в 3,5 раза. Остальные показатели находятся в пределах гигиенических нормативов", - говорится в заключении.

Ранее санитарные врачи дали следующие рекомендации уральцам, проживающим в районе пожара:

избегать нахождения на открытом воздухе;

не открывать окна;

больше пить;

промывать глаза, нос и горло;

отказаться от курения;

делать влажную уборку;

при необходимости выхода на улицу, использовать маски и респираторы.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания - появление признаков одышки, кашля, бессонницы, а также при обострении хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.