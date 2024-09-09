В Лангепасе на СВО ушел вице-мэр

В Лангепасе на СВО отправился вице-мэр Мечислав Бучинский. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава администрации Сергей Горобченко, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня в торжественной обстановке проводили земляков, среди которых был и наш коллега – работник администрации города Лангепаса. Сначала ребята отправились в обучающий центр, где будут проходить курс интенсивной общевойсковой подготовки. Проводить своих земляков пришли родные, близкие, знакомые и коллеги", - сообщил он.

Бучинский отвечал за жилищную политику, коммуналку и транспорт.

Telegram-канал "Погоны и галстуки" сообщает, что отправке вице-мэра на СВО предшествовал скандал с микрорайоном, где землю под ИЖС раздавали многодетным, но дорогу так и не построили - люди ждали ее с 2016 года. За жильцов вступилась омбудсмен Стребкова.

Она выиграла суд и добилась, чтобы администрацию обязали построить дорогу. В этом году Горобченко пообещал губернатору Кухаруку временную отсыпку к 30 августа, однако работы начались только после того, как жители устроили в соцсетях флешмоб с рыбалкой в луже.