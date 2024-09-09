Нуланд косвенно признала, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле сорвали США

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с Россией в 2022 году из-за консультаций с американцами и британцами.

"На самом деле, мы были не очень осведомлены о деталях сделки. Но под конец переговоров украинцы захотели проконсультироваться о том, к чему вообще все идет», - заявила Нуланд в интервью.

Она не сказала прямо, что США не одобрили соглашение между Россией и Украиной, пишет РИА Новости. Однако, по ее словам, американская сторона решила, что главное условие РФ было невыгодно Киеву, так как якобы состояло в "нейтрализации Украины" в военном плане, при этом не накладывая каких-то подобных ограничений на Россию.

Президент РФ неоднократно подчеркивал, что Россию со "Стамбулом" в марте 2022-го "обманули", и России отныне нужны не обещания, а письменные гарантии.

В конце ноября 2023 года глава партии Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что конфликт мог бы закончиться еще весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет. Но Киев заставила воевать Британия.

"Когда мы вернулись из Стамбула, Борис Джонсон приехал в Киев и сказал, что мы вообще ничего с ними подписывать не будем. И "давайте просто бороться", — сказал он. Ранее эту версию озвучивала и российская сторона.

* признан иноагентом в РФ