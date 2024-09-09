В Перми полицейские возбудили дело из-за стрельбы в клубе

Полицейские возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ по факту хулиганства в одном из ночных клубов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

Установлено, что трое пьяных мужчин, имея при себе незаряженный пневматический пистолет, пытались пройти в заведение, но их не пустила охрана. Между сотрудниками клуба и мужчинами началась потасовка, в ходе которой один из охранников выстрелил из газового пистолета.

Все участники события установлены. Ведется следствие.