В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хищении у банка 200 млн рублей

В Екатеринбурге за хищение денег банка осужден участник преступной группы. Ущерб составил сотни миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2009-2010 годах осужденный с двумя соучастниками разработал преступный план по хищению средств банка. Занимая организационно-хозяйственные должности в кредитном учреждении, он и подельник находили подставных заемщиков. Последних убеждали взять кредит, обещая самостоятельно исполнить обязательства перед банком.

Зная о недостоверности документов заемщиков, обвиняемый отвечал за согласование и заключение с ними кредитных договоров. В результате банку был причинен ущерб на сумму более 200 млн рублей. Было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Сегодня, 9 сентября, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил мошеннику 9 лет колонии общего режима. Уголовное дело его соучастников выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.