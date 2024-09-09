Умер экс-глава Марий Эл Евстифеев

В администрации Марий Эл сообщили о смерти бывшего руководителя республики Александра Евстифеева. Политику было 66 лет.

"Он занимал важные посты, включая должность главы Республики Марий Эл, где проявил себя как мудрый и дальновидный лидер. Под его руководством республика достигла значительных успехов в социально-экономическом развитии. Его стремление к улучшению жизни граждан, поддержка культурных инициатив и активное участие в решении актуальных проблем региона всегда останутся в памяти людей", - говорится в соболезновании руководства Мари Эл, опубликованном на сайте администрации республики.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что Евстифеев "знал и любил не только свой регион, но и все Поволжье".

"Много общались с ним по вопросам развития туризма, работали над открытием маршрута "Валдая" из Нижнего в Юрино. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра Александровича.