В Екатеринбурге легковушка столкнулась с автобусом. Двое пострадали

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали пассажир последнего и кондуктор.

Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, столкновение произошло сегодня днем на нерегулируемом перекрестке улиц Новинская и Титова. По предварительным данным, водитель "Киа" - мужчина 2002 г.р., поворачивая направо, не уступил рейсовому автобусу, двигающемуся прямо по маршруту №52 "Елизавет - Академический".

Кондуктора и пассажира автобуса доставили в лечебные учреждения, где в настоящее время им оказывается необходимая помощь. О характере травм не сообщается.

Известно, что в момент аварии в автобусе находилось 15 пассажиров. Медосвидетельствование показало, что оба водителя трезвы. На месте ДТП работают инспекторы ДПС по установлению причин и последствий автоаварии. По факту происшествия полиция проводит проверку.

Госавтоинспекция призывает водителей к строгому соблюдению ПДД и предельной бдительности на дорогах. Напоминаем, что при совершении маневров необходимо убеждаться в их безопасности и уступать дорогу транспорту, а также другим участникам, пользующимся преимуществом.