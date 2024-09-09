В ГД внесли законопроект, обязывающий пары обращаться к психологу до развода

В Госдуму внесен проект закона о разводах, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, либо в случае, когда один из супругов не согласен на развод, должны пройти консультации у семейного психолога.

Документ размещен в думской электронной базе. Его авторами являются депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") и сенатор Дмитрий Перминов. В пояснительной записке отмечается, что цель проекта - "помощь супругам в сохранении брачно-семейных отношений".

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила Госдуме запретить пропаганду разводов и семейного одиночества. По мнению омбудсмена, в обществе растет тенденция, угрожающая традиционным семейным ценностям, и это негативно сказывается на детях, формирующих свое восприятие семьи в раннем возрасте.

Кроме того, при российских загсах предлагают ввести должность медиатора. Такой специалист должен проводить информационно-примирительную встречу при разводе в течение двух часов, встречи должны стать обязательными для желающих развестись, считает уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.