Крупнейший производитель твинблока в УрФО стал генеральным партнером Open Village Ural

Крупнейший производитель твинблока в УрФО – ООО ПСО "Теплит" (входит в состав ГК "Атомстройкомплекс") – стал генеральным партнером выставки загородной жизни Open Village Ural.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", уникальный для России формат экспозиции настоящих жилых домовладений существует в Подмосковье уже 11 лет. В 2025 и 2026 годах ключевое событие российского рынка ИЖС впервые пройдет в регионе – в Свердловской области. Основатели проекта вдохновились самобытной мировой практикой в сфере выставок загородной недвижимости и организовали экспозицию в действующем подмосковном поселке. Сейчас там разными застройщиками по 22 различным строительным технологиям реализовано 55 готовых к проживанию коттеджей с отделкой и ландшафтным дизайном.

Сегодня Open Village – единственная в стране бизнес-экосистема ИЖС, которая ежегодно помогает заказчикам и поставщикам, застройщикам и органам власти оценить возможности разных производственных и строительных компаний, работающих на рынке, и выстроить между собой открытые и честные отношения. Выставка Open Village Ural пройдет в формате свободной экскурсии по настоящему жилому поселку с реальными домами "под ключ" от лучших застройщиков УрФО.

В ее рамках в 2025 году состоится "Выставка технологий", где участники продемонстрируют процесс возведения домов на разных этапах, а в 2026 году пройдет "Летний фестиваль" в коттеджном поселке "КраСоты", где люди примерят на себя загородную жизнь. Они зайдут в готовый дом с дизайнерским ремонтом, мебелью и техникой, погуляют по благоустроенному участку, оценят готовую для жизни среду.

ООО ПСО "Теплит" (входит в ГК "Атомстройкомплекс") – один из крупнейших игроков рынка ИЖС. В настоящий момент сектор закономерно поглощает до 70% объема твинблока. Этот долговечный и экологичный материал обладает небольшим весом, идеальной геометрией и высокими теплопроводными свойствами. С логистикой проблем тоже нет – производство твинблока базируется на Урале.

"В течение двух лет под Екатеринбургом возведут 22 домовладения из разных материалов, в том числе из твинблока. Покупатели смогут увидеть применение твинблока на практике, познакомиться с архитектурными решениями из него, оценить скорость и эффективность строительства. Мы рассчитываем, что в Свердловской области проект Open Village будет реализован на таком же высоком уровне, как в Подмосковье", - рассказал заместитель генерального директора управляющей компании ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" – управляющий директор Андрей Вишневский.

"Помимо выставки, Open Village Ural – это большая бизнес-экосистема в индустрии ИЖС УрФО. Мы гордимся, что именно ПСО "Теплит" стал нашим генеральным партнером. Сложно представить компанию, чей вклад в развитие домостроения, в том числе ИЖС, был бы более масштабным, чем вклад "Теплита", - отметил соучредитель Open Village Ural Дмитрий Голубев.

"Теплит" наращивает объемы выпуска газоблока и в 2025 году запустит производство на новом заводе, который строится в производственном кластере "Атома" в Сысерти. Силами трех предприятий ООО ПСО "Теплит" будет выпускать 1,2 млн кубометров твинблока в год.