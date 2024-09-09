В Прикамье автобус, перевозивший детей-спортсменов, врезался в автогрейдер. Пострадали 8 человек

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом, в которой пострадали дети - воспитанники спортивной школы из Чайковского.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, ДТП произошло вечером, 8 сентября. Водитель автобуса вез в Чайковский из Березников 12 детей, а также их тренера и двух сопровождающих. Двигаясь по гравийной дороге по направлению со стороны село Елово, на 8,5 км водитель не справился с управлением и врезался в попутный автогрейдер.

Пострадали восемь человек, пятеро из которых дети. В настоящее время пострадавшие госпитализированы. Им оказывается медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УКРФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).