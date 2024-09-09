09 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Кремле пожелали счастья Львовой-Беловой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о свадьбе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и основателя "Царьграда" Константина Малофеева.

"Мы, наверное, вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребенка. Поэтому я в данном случае ничего не могу сказать в ответ на этот вопрос. Единственное, что, в любом случае, мы желаем ей счастья", - приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос, известно ли Кремлю об этой свадьбе.

Львова-Белова, насколько известно, ранее была замужем за священником Русской православной церкви Павлом Когельманом. Они поженились почти 20 лет назад, у пары девять детей, пятеро своих и четверо приемных. Для всех они были эталоном счастливой многодетности и православных ценностей. После того, как Мария была назначена уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ, семья переехала из Пензы в Москву.

Предполагаемая свадьба с Малофеевым не отличалась скромностью. Пока telegram-каналы подсчитывают, во сколько миллионов могли обойтись именитые выступающие и вообще торжество в элитном подмосковном поселке Довиль, любопытно обратить внимание на другой аспект. По негласным правилам, священник, расторгнувший брак, должен быть и расстрижен из сана. Тогда как жена священника должна подавать пример духовной жизни.

Теги: МАрия Львова-Белова, Константин Малофеев, свадьба, Дмитрий Песков


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