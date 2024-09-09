Еще 20 тонн гуманитарной помощи отправили в Курскую область астраханцы

Из Астраханской области отправлена в Курскую область очередная партия гуманитарной помощи.

Как написал в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин ,всего собрано и отправлено 20 тонн груза.

"Все самое необходимое собрали для жителей приграничных населенных пунктов, пострадавших от нападения укронацистов. Нашим соотечественникам пришлось временно покинуть свои дома, и они очень нуждаются в нашей поддержке", - отметил астраханский губернатор.

Надо отметить, что к сбору гуманитарного груза активно подключились простые астраханцы, волонтеры, предприниматели, аграрии и представители общественных организаций региона. Большой вклад в формирование гумпомощи внесли казаки из Азербайджана.

"Хочу сказать спасибо каждому из вас за неравнодушие!", - поблагодарил всех причастных губернатор Астраханской области.