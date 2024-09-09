В Кремле прокомментировали данные о якобы поставках ракет из Ирана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы поставках ракет из Ирана.

"Мы видели это сообщение, не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности", — цитирует его РИА Новости.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине.

В январе в МИД опровергли заявления об атаках РФ по Украине ракетами из КНДР. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подобные заявления делаются в связи с провалом "украинской кампании Вашингтона".