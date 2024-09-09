Госархивисты восстановили историческую правду - автор "Прощания славянки" родился в Астрахани

Накануне стало известно о важном открытии, сделанном сотрудниками Государственного архива Астраханской области.

Речь идет о биографии известного российского композитора и дирижера Василия Ивановича Агапкина, автора знаменитого марша «Прощание славянки». Оказывается, вопреки распространенной информации, представленной как в Википедии, так и в других источниках сети Интернет, Агапкин родился не в селе Шанчерово Рязанской губернии, как было принято считать ранее, а в Астрахани. Об этом свидетельствуют архивные документы.

«Прощание славянки» — одно из самых узнаваемых музыкальных произведений России и одна из главных мелодий Российской армии.

В ходе исследований архивных документов сотрудники Государственного архива Астраханской области наткнулись на метрическую запись, которая принадлежит Василию Ивановичу Агапкину. Интересно, что детство и юность будущего композитора связаны с Астраханью, куда переехали его родители в поисках достойной жизни. Будущий композитор родился 22 января 1884 года в Астрахани, и об этом свидетельствует запись в метрической книге о родившихся Казанской церкви г. Астрахани.

Родителями Василия были «крестьянин Рязанской губернии Михайловского уезда, деревни Шанчеровки Иван Устинов Агапкин и законная его жена Акулина Васильева, оба православного вероисповедания». Мать Василия скончалась через год после рождения сына. Василий был мальчиком любознательным и имел идеальный музыкальный слух, благодаря чему вскоре был зачислен учеником в оркестр 308-го резервного Царевского батальона. С этого и началась успешная музыкальная карьера талантливейшего композитора и дирижёра Василия Ивановича Агапкина, подарившего миру один из самых любимых и узнаваемых маршей — «Прощание славянки».