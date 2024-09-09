В Екатеринбурге столкнулись шесть автомобилей, пострадал водитель

В Екатеринбурге разбираются в обстоятельствах массового ДТП с участием нескольких авто.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все случилось сегодня, 9 сентября, на улице Репина в уральской столице. По предварительным данным, произошло столкновение шести автомобилей. Какие именно машины участвовали в аварии, в ведомстве пока не уточняют.

Известно, что в результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Рено Меган" – мужчина 1975 года рождения. С травмами головы и позвоночника он был доставлен в 24 ГКБ Екатеринбурга для оказания врачебной помощи.

В связи с аварией в Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными при управлении своими автомобилями, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Напомним, что на минувшей неделе в уральской столице также произошло массовое ДТП с участием шести машин.