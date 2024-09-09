Песков: Предпосылок для мирного урегулирования на Украине пока нет

Реальных предпосылок для урегулирования конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, слышны разные заявления из европейских стран, но нет заявлений на этот счет из той страны, которая "дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом", передает ТАСС.

Таким образом Песков прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что в конфликте на Украине настал момент для переговоров.

Ранее СМИ сообщили, что Шольц работает над собственным мирным планом урегулирования конфликта на Украине. По информации газеты La Repubblica, план должен стать новой версией Минских соглашений, не исключающей официальную передачу России украинских территорий.