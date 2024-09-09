Минпрос готов запустить ускоренную подготовку учителей в колледжах

Минпрос разработал и запустил процедуру принятия федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.07 "Преподавание в основной школе (по направлениям подготовки)". Если он будет принят, то учителей начнут готовить по ускоренной программе, сильно снизив к ним требования.

Новые учителя будут учиться вместо 4 лет только 2 года. Соответственно, они получат в два раза меньше предметных знаний и практики, отмечает "Сибкрай.ру", который и обратил внимание на новшество. Издание называет это шагом отчаяния, на который вынуждают пойти обстоятельства. Видимо, дефицит учителей уже достиг огромных масштабов. Учительство стало настолько непрестижной работой, что в учителя никто не хочет идти, а сами учителя массово уходят в репетиторы.

"Традиционно считается, что колледжи, в отличие от вузов, дают большую долю трудоустройства по специальности. Вот в погоне за этой долей к ним и транслируют возможность подключения к подготовке кадров для основной школы. Про качество этой подготовки можно умолчать. В ведомстве осознали, что бессильны что-либо изменить. Поэтому там решили пойти по экстенсивному пути и заполнить вакансии "хоть кем-то", - пишет издание.

Напомним, об этом намерении Минпроса было объявлено еще летом 2023 года. Тогда оно вызвало резкую критику. Председатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов назвал это большой ошибкой.

Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин считает, что кадровый голод в школе во многом вызван искусственно - уровнем зарплат. Они мизерные, поэтому в школу никто не хочет идти. Нужно просто поднять зарплаты, чтобы в школу пошли учителя. Но на это Минпрос не идет. Учителя же ожидают дальнейшего падения уровня образования от притока в школы выпускников колледжей.