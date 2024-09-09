Площадь 1905 года в Екатеринбурге превратят в огромный каток

В Екатеринбурге на Площади 1905 года вместо традиционного новогоднего ледового городка теперь будет огромный каток. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал сегодня мэр в своем Telegram-канале, проект планируется реализовать уже ближайшей зимой. Им занимается команда Парка Маяковского. А ледовый городок с детскими горками перенесут в Исторический сквер.

Как отметил Орлов, каток займет всю площадь – почти 3,5 тысячи квадратных метров. Он откроется в декабре.

"Там появится просторный павильон, где можно будет взять напрокат коньки, переодеться и оставить вещи в камере хранения. На катке будут павильоны с едой, где можно перекусить или взять согревающие напитки. Запланировано праздничное открытие, выступления фигуристов, мастер-классы по катанию, анимации для детей. Здесь же можно будет встретить новый 2025 год", - добавил глава Екатеринбурга.

О том, что ледовый городок в Екатеринбурге могут перенести в Исторический сквер, стало известно в августе этого года.