Губернатор Челябинской области: Благодарю наших избирателей за активность и поддержку

Алексей Текслер поблагодарил жителей Челябинской области за активность и поддержку на прошедших в регионе выборах.

Сегодня в ходе аппаратного совещания Алексей Текслер подвел предварительные итоги прошедших на Южном Урале 7-8 сентября выборов.

«Выборы прошли организовано, без нареканий. Явка составила почти 49%, это на 4% больше, чем в губернаторские выборы в 2019 году. И по количеству избирателей, которые пришли на участки, и по явке показатели выше предыдущих. Благодарю наших избирателей за активность и поддержку губернатора Челябинской области. Считаю, что это оценка той работы, которая проводилась в течение последних пяти лет, непростых лет. Это доверие и аванс на будущее, который еще предстоит отработать. Многое сделано, но многое и предстоит сделать», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что в регионе также прошло большое количество муниципальных выборов, в том числе выборы в городскую Думу Челябинска. Уверенную победу одержала партия «Единая Россия». Однако Алексей Текслер отметил, что все партии, которые принимали участие в кампании, прошли в Думу.

«У нас будет представительство из пяти партий. В предыдущем составе было три партии. Таким образом, в новый состав городской Думы Челябинска также приходят представители ЛДПР и партии «Новые люди». Это важный показатель выборов, которые прошли открыто и честно. Состоялись выборы и в других муниципальных образованиях. Уверенную победу одержала партия «Единая Россия», - отметил губернатор.