На Ямале депутатами стали двое участников СВО

На Ямале два участника специальной военной операции получили места в местных городских думах, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным системы ГАС "Выборы", в думу Салехарда прошел руководитель реготделения "Ассоциации ветеранов боевых действий" Юрий Новопольцев. В Ноябрьске депутатское кресло получил начальник караула отряда охраны из "Газпрома" Игорь Пронин. Оба кандидата участвовали в выборах от "Единой России".

Всего по данным врио секретаря генсовета партии Владимира Якушева, из 380 участников СВО мандаты получат 308 человек. Они были выдвинуты "Единой Россией" на выборах разного уровня. Как сообщает ТАСС, на выборы от партии шли 380 бойцов спецоперации, уточнив что в целом победил 81%.