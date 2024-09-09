МинЖКХ: Средний Урал готов к зиме на 90%

В Свердловской области продолжается подготовка к отопительному сезону. По данным министерства ЖКХ региона, готовность коммунальной инфраструктуры уже превысила 90%.

"Коммунальщики проводят профилактические осмотры, меняют и модернизируют сети. Сейчас все муниципалитеты уже вышли на высокие показатели. Но работы продолжаются. Основной упор в этом году сделан на обновление линейной коммунальной инфраструктуры – ветхих тепловых, водопроводных, канализационных сетей. МинЖКХ ведет мониторинг хода подготовки системы жилищно-коммунального хозяйства в регионе к старту отопительного периода", – сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

На сегодняшний день к зиме полностью готовы: более 1,3 тыс. котельных, 13 тыс. км. тепловых, 11 тыс. км. водопроводных, 6,7 тыс. км. канализационных и почти 60 тыс. км. электрических сетей. Специалисты уже успели проложить свыше 630 км. новых теплосетей, 317 км. водопроводных, почти 170 тыс. км. канализационных и 258 тыс. км. электрических сетей.

Организации ЖКХ организовали более тысячи аварийных бригад в распоряжении которых 1,7 тыс. единиц спецтехники.

Ранее мы писали, что отопление в Екатеринбурге планируется включить уже 15 сентября. Однако окончательное решение все же будет основываться на погоде. В ближайшую неделю синоптики предсказывают до +24 градусов тепла в уральской столице.