Путин выразил соболезнования родным Маслякова

Президент Владимир Путин назвал скончавшегося Александра Маслякова человеком многогранного таланта, одним из тех увлеченных, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик.

"Его имя неразрывно связано с "Клубом веселых и находчивых". Во многом благодаря Александру Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь, заслужил всенародную популярность. Светлая память об Александре Васильевиче Маслякове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества. Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в этот тяжелый час", - приводит пресс-служба Кремля соболезнования, выраженные президентом России.

Напомним, последние дни жизни ведущего программы КВН Александра Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц. Рядом с Масляковым находились его близкие.