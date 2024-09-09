Прокуратура запросила колонию для мигрантов, обвиняемых в стрельбе в ТРЦ Екатеринбурга

В прокуратуре назвали желаемый срок в колонии для мигрантов, обвиняемых в стрельбе в ТРЦ в Екатеринбурге.

В ноябре 2023 года в ТРЦ "Гринвич" в столице Урала между двумя мигрантами произошел конфликт и они устроили перестрелку. В дальнейшем обоих задержали: ими оказались уроженцы Азербайджана Гусейн Аллахвердиев и Рази Халилов. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.

Обоих отправили под арест. В дальнейшем дело устроивших перестрелку в ТРЦ мигрантов вернули в прокуратуру, хотя до этого его уже направили в суд.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 9 сентября, в Ленинском районном суде Екатеринбурга состоялись судебные прения по уголовному делу о стрельбе в крупном торговом центре города. Гособвинитель попросил назначить обвиняемым по 5 лет лишения свободы в колонии общего режима каждому. Также стрелков требуют лишить права заниматься деятельностью, связанной с ношением и хранением оружия, на 3 года.

Сейчас судебные прения продолжаются. Приговор Аллахвердиеву и Халилову будет вынесен позже.