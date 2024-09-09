09 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге стартовала запись в детские лагеря на осенние каникулы

В Екатеринбурге стартовал прием заявлений в детские лагеря на осенние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С сегодняшнего дня и до 16 сентября подать заявление можно:

  • через портал Госуслуг;
  • через отделения МФЦ согласно их графику работы;
  • лично в образовательном учреждении, на базе которого будет открыт лагерь (для городских лагерей с дневным пребыванием).

Напомним, что осенние каникулы продлятся с 30 октября по 5 ноября. В это время принять более 1,4 тыс. детей сможет сразу четыре загородных лагеря: "Космос", "Уральские самоцветы", "Юность" и "Чайка". Еще 2,8 тыс. детей смогут отдохнуть в учреждениях при образовательных организациях.

"В течение календарного года каждый ребенок имеет право на однократное получение путевки в загородный оздоровительный лагерь за счет субсидии из бюджета Свердловской области. Во второй раз путевка приобретается за полную стоимость. В городских лагерях за счет субсидии можно отдохнуть неоднократно", - напомнили в мэрии.

В первую очередь путевки получат дети военнослужащих, сотрудников полиции, дети с ограниченными возможностями здоровья, несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей и ряд других категорий. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат путевку бесплатно.

Льготы на приобретение путевок получат дети из многодетных семей, дети безработных родителей, получающие пенсию по потере кормильца, а также дети работников организаций всех форм собственности, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. Подробнее обо всех деталях подачи заявления и приобретения путевок можно прочитать в разделе "Детская оздоровительная кампания" на сайте городской администрации.

Теги: Екатеринбург, каникулы, лагерь, запись


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