"Будут нарезать по частям". Арестович* анонсировал снижение возраста мобилизации

Возраст мобилизации будет понижен, это неизбежно для продолжения военного конфликта. Об этом заявил бывший советник Зеленского Алексей Арестович (*внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

По его словам, надо будет начинать следующую "волну".

"Самое главное, придется снижать призывной возраст, набирать молодежь. Сначала будут стараться по минимуму – попробуют 23 года, а дальше уже как пойдет. Будут нарезать по частям. Это крайне непопулярная мера, но на нее будут идти, иначе проигрыш. Чего мы не можем допустить", – рассказал он.

Украинские телеграм-каналы пишут, что принципиально решение о понижении возраста мобилизации принято, обсуждаются лишь технические вопросы. К этому подталкивает и Запад, намекая, что оружие он даст только в случае пополнения армии боевиков местной живой силой. "Резидент" сообщает, что мобилизация с 20 лет планируется с начала 2025 года, сейчас министерство обороны разрабатывает законодательную базу. Потому что даже ужесточение мобилизации не позволяет покрыть потери, режим набирает только 30-40% от плана.

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян тоже заявил о необходимости мобилизации с 20 лет. Об этом все чаще говорят и другие публичные фигуры.