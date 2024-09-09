Свидетели подтвердили причастность умершего в СИЗО Котельникова к растрате по делу о сухпайках

Причастность умершего в СИЗО бизнесмена Игоря Котельникова к особо крупной растрате, связанной с делом сухпайков для армии, подтвердили свидетели и обвиняемые. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Также отмечается, что сам предприниматель с обвинением был не согласен. Он просил назначить ему домашний арест. Следствие сочло, что Котельников мог скрыться или препятствовать расследованию, находясь на свободе.

Котельников был арестован по обвинению в хищениях в Минобороны в начале июня. 8 июля он скончался в московском СИЗО-4 "Медведь". По словам члена Совета по правам человека Евы Меркачевой, смерть связана с условиями содержания в карцере. По ее словам, помещение в карцер в жаркую погоду допустимо только в крайних случаях, находиться там в духоте практически невозможно.

Как выяснилось, Котельников был знаком с предполагаемыми соучастниками бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова и фактически является еще одним фигурантом этого дела.

Ранее сообщалось, что Котельников был приближенным бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве и находится под арестом.